الابيض يكشف عن المبلغ اللازم لتغطية النفقات خلال الأشهر الستة المقبلة

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أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض في حديث اذاعي الى "صعوبة إحصاء حجم الاضرار المالية التي لحقت بمؤسسات وزارة الصحة نتيجة العدوان الإسرائيلي"، مؤكدا ان "الرقم متحرك ويزداد يوما بعد يوم".

ولفت الى "سقوط عدد من الشهداء العاملين في مؤسسات تابعة للوزارة كما الى تضرر عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية والآليات"، مؤكدا أن "بعض المناطق غير آمنة ولا يمكن الوصول اليها".

وشدد الأبيض على "ضرورة اجراء مسح لاحصاء الاضرار وكلفتها"، موضحا أنه لا يميل الى "التحدث عن الارقام في هذا الوقت، ويصب كامل الجهود على القيام بما يلزم تجاها النازحين".

وأكد ان "المبلغ اللازم لتغطية النفقات خلال الأشهر الستة المقبلة يقارب الـ 120 مليون دولار، وذلك من باب السعي لدعم بعض الجهود، علما ان رقم النزوح في المقابل هو رقم يتصاعد وقد حملته الحكومة اللبنانية الى مؤتمر باريس