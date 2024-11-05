قراران من "المالية"... ماذا جاء فيهما؟

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أعلنت وزارة المالية في بيان لها، عن تمديد مهل تقديم التصاريح الضريبية للمكلفين، وذلك في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك بهدف تفادي فرض أي غرامات تأخير على المكلفين.



وأكد البيان أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، أصدر قرارين يخصان تمديد المهل الضريبية.



القرار الأول ينص على تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024، بالإضافة إلى دفع الضريبة الناتجة عن هذا التصريح، وكذلك تقديم طلبات الاسترداد التي قد تُقدّم خلال نفس المهلة، حتى تاريخ 29 تشرين الثاني 2024.

أما القرار الثاني، فيتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، التي تشمل المكلفين بضريبة الدخل، إضافة إلى المؤسسات العامة، البلديات، اتحادات البلديات، الهيئات والمجالس والصناديق العامة، وذلك عن الفصل الثالث من سنة 2024. وامتدت هذه المهلة أيضًا حتى 29 تشرين الثاني 2024.



ويهدف هذا التمديد إلى تخفيف العبء على المكلفين في ظل الظروف الراهنة، وتوفير الوقت الكافي لهم لتقديم التصاريح المطلوبة دون التعرض لغرامات التأخير.