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"اوجيرو" اعادت تشغيل سنترالات وخدمة الانترنيت...في هذه القرى الجنوبية!

5
NOVEMBER
2024
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أنجزت فرق هيئة "اوجيرو" عملية اعادة تشغيل سنترالات بلدات البيسارية والغسانية وكوثرية السياد وخدمة الانترنت DSL للمشتركين في الدوير والشرقية وكوثرية السياد والغسانية والبابلية والبيسارية بعد نداءات وجهها الاهالي منذ اسبوع للمدير العام لهيئة "اوجيرو" عماد كريديه، "الذي كان ولا يزال سندا وملبيا لصرخات المواطنين المشتركين وخصوصا في هذه الظروف الامنية الصعبة تعزيز صمود الاهالي في بلداتهم".

وتوزعت منذ الصباح فرق من القوى المحركة في الجنوب التابعة لاوجيرو بالتنسيق مع قيادة الجيش على محاور عدة في بلدات الغسانية وكوثرية السياد والشرقية وانصار، وعملت على تفعيل عمل لواقط البث وصيانة اجهزة، كما عملت شركة عثمان على تزويد هذه السنترالات بمادة المازوت وتشغيل مولداتها. وبعد تشغيل خدمة الانترنت، سيتم لاحقا اعادة تشغيل خطوط الهاتف الارضي في بعض السنترالات المعطل فيها الهاتف لدى المشتركين بسبب مشاكل ناتجة عن العدوان الاسرائيلي.

وشكر مخاتير وفاعليات ومشتركو خدمة DSL في بلدات الدوير والشرقية وكوثرية السيارة والغسانية والبابلية كريديه "الذي استجاب وككل مرة لندائنا فكان السباق في اعطاء توجيهاته لتلبية خدمة الاهالي ودعم صمودهم في ارضهم"، كما شكروا "الجيش قيادة وافراد خصوصا من واكب عمل اوجيرو، وفريق القوى المحركة في الجنوب الذي عمل على تشغيل وتعبئة مازوت وصيانة المولدات في سنترالات المنطقة وتشغيل محطة ال DSL في بلدة الشرقية باشراف ومتابعة من المدير الفني في اوجيرو الدكتور عماد ابو راشد".

 

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