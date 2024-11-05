"بطول حوالي 70 مترًا "... الجيش الإسرائيلي يزعم اكتشاف أنفاق جديدة للحزب!

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء على حسابه عبر "اكس"، " تعمل قوات اللواء 646 تحت قيادة الفرقة 146 في عمليات برية مركزة في جنوب لبنان في قلب عدة قرى جنوب لبنان حيث داهمت القوات عدة مواقع عسكرية بناءً على مؤشرات استخباراتية".



وأضاف ادرعي، "في المناطق تحت الأرض وفي منطقة وعرة وجبلية كشفت القوات الإسرائيلية بنية تحتية تحت الأرض متشعبة بطول حوالي 70 متراً حيث وخلال أعمال التمشيط عثرت القوات على غرفة ووسائل إقامة طويلة الأمد بالإضافة إلى وسائل قتالية".



وتابع، "في عملية مداهمة أخرى تم اكتشاف بنية تحتية تحت الأرض تضم غرف إقامة ومخزون من الوسائل القتالية، وفي نهاية النشاط دمرت القوات البنى الارهابية وصادرت الوسائل القتالية".