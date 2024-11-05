"أمر سينعكس بزيادة الأقساط المدرسية بشكل جنوني".. طرابلسي يقدّم كتاب اعتراض إلى الحكومة!

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تقدّم النائب الدكتور ادكار طرابلسي بكتاب الى الحكومة اللبنانية اعترض فيه على مخالفات قرار مجلس ادارة صندوق التعويضات الذي وضعته الحكومة على جدول اعمال اجتماعها غدا لتصدره بمرسوم.

وفي مؤتمر صحافي عقده النائب طرابلسي في البرلمان قال: "انه ومع أحقيّة مطلب إنصاف المعلمين المتقاعدين عبر زيادة رواتبهم التقاعدية، والتي كنّا أول المدافعين عن حقوقهم، إلا ان انصافهم لا يكون عبر اقتطاع ١٧ ضعف محسومات من رواتب المعلّمين و١٧ ضعف لمساهمات المدارس، الأمر الذي سينعكس بزيادة الاقساط المدرسية بشكل جنوني. لقد سبق ورأينا ما الذي عمله البروتوكول غير القانوني بين اتحاد المؤسسات الخاصة ونقابة المعلمين من زيادة بالاقساط ولم يقم بالواجب وسقط".

ونبّه طرابلسي ان هذا المرسوم ابذي يحمل مخالفات قانونية متنوعة في طياته، وفي حال صدوره، سيُرهق أولياء الأمر بشكل أكبر مما يتحمّلون، وسيضع الاساتذة الذين في الخدمة في مواجهة مع زملائهم المتقاعدين، وسيُفاقم من الأزمة الاجتماعية. وطالب النائب طرابلسي الرئيس نجيب ميقاتي بنشر القانونين الصادرين عن البرلمان الذين أصدرتهما الحكومة ورفض نشرهما في بداية هذا العام. ففي قانون تعديل بعض مواد قانون صندوق التعويضات وفي قانون دعم الصندوق ب ٦٥٠ مليار ليرة، في هذين القانونين وحدهما تحصل ملاءة الصندوق المالية بشكل سليم وتضمن زيادة رواتب حوالي ٥٠٠٠ متقاعد يُعانون من العوز والإذلال تحت خط الفقر.