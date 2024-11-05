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يوهمون ضحاياهم بترحيلهم إلى أوروبا.. هكذا وقعوا بقبضة "الأمن"!

5
NOVEMBER
2024
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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
 
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، لمكافحة الجريمة وملاحقة وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات عن قيام أشخاص بتأليف عصابة تعمد إلى إيهام الضّحايا بترحيلهم إلى أوروبا مقابل مبالغ ماليّة، تصل الى حدّ العشرة آلاف دولار أميركي، للاستيلاء عليها بطريقة احتياليّة.
 
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، التي قامت بها مفرزة جونية القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تمكّنت من تحديد أفراد العصابة ومكان اثنين من أفرادها، حيث نصبت لهما قوّة معزّزة من المفرزة كمينًا محكمًا في محلّة أوتوستراد زوق مصبح، وتمكّنت من توقيفهما على متن سيّارة نوع مرسيدسE240 لون رصاصي عليها لوحات تسجيل مغايرة -تمّ ضبطها- وتبين أنّهما يدعيان:
 
ع.غ. (من مواليد عام 1983، لبناني)
أ.ع. (من مواليد عام 1990، لبناني)
 
بتفتيشهما والسّيّارة ضُبِط:
 
مسدس حربي نوع غلوك١٩
بودرة بيضاء داخل ورقة بيضاء
مغلف مختوم عليه طوابع مالية
مغلف داخله اوراق بيضاء مقصوصة كبديل عن الاوراق المالية
طوابع مالية
لوحتي تسجيل سيارة
ورقة نقدية مزيّفة من فئة 20 $
ثلاث هواتف خلويّة
شريحة خط ألفا غير مستعملة
كما ضبط مع الثاني هويّة سوريّة باسم (م.ع)
 
بالتحقيق معهما، اعترفا بالقيام بعدّة عمليّات احتيال واستيلاء على أموال طالت اشخاصًا سوريين إقاماتهم غير شرعيّة، ويرغبون بالهجرة إلى خارج لبنان، وذلك في مناطق عدّة من محافظة لبنان الشّمالي، والمتن، والكولا، وبالاشتراك مع ثلاثة أشخاص متوارين عن الأنظار والعمل جارٍ لتوقيفهم، وهم كلٌّ من:
ن. م. (سوري)
م.خ. (سوري)
م.م. (سوري)
 
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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