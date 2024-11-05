الجمهورية: إحتمالات تصعيدية كبيرة تلوح في الأفق

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في أفق هذه المواجهات، تلوح احتمالات تصعيدية كبيرة، سواء على ساحة لبنان، مع الإنسداد الكلّي لمسارات الحل السياسي ومحاولات فرضه بالشروط الإسرائيلية، وتوازيه مخاطر كبرى مع التدحرج المتسارع للجبهة العسكرية بين إيران وإسرائيل نحو الاشتعال على نحو قد يفتح على حرب واسعة تمتد نارها على مساحة المنطقة برمتها، ربطاً بإعلان إيران بأنّها ستردّ بقوة وبوتيرة مؤلمة على الضربة الإسرائيلية، وأنّها حدّدت أهدافها في الداخل الإسرائيلي، وبالإستعدادات العسكرية لمواجهته، والتهديدات العالية السقف التي تواكب تقديرات اسرائيلية واميركية وغربية بأنّ الردّ الايراني بات مؤكّداً ووشيكاً.