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“يديعوت أحرونوت”: التوصل إلى اتفاق تسوية بخصوص لبنان ممكن في غضون أسبوعين

5
NOVEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أفادت وسائل إعلامية بأن المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين سيعود إلى الشرق الأوسط مجدداً الأسبوع المقبل، فيما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين، أن “التوصل إلى اتفاق تسوية بخصوص لبنان ممكن في غضون أسبوعين”.

 

غير أن أوساطاً مطلعة لـ”البناء” استبعدت التوصل الى وقف إطلاق النار في المدى المنظور، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي ورغم أنه يتكبّد الخسائر الكبيرة في جنوب لبنان وفي المستوطنات والمدن الإسرائيلية جراء صواريخ حزب الله، ورغم التقارير التي ترفعها قيادة الجيش الإسرائيلي إلى المستوى السياسي لضرورة إعادة النظر بالعملية البريّة وبالحرب برمّتها على لبنان.

 

ورغم التراجع في الخطاب السياسي والأهداف من قبل نتنياهو ووزير حربه غالانت، إلا أن ظروف إنهاء الحرب لم تنضج ولن تنضج قبل أن يتظهر الميدان في الجنوب أكثر وارتفاع وتيرة عمليات المقاومة إلى درجة لا يستطيع العدو تحمّلها، وبالتالي يصبح الداخل الإسرائيلي جاهزاً لوقف الحرب، إضافة الى انتظار حكومة “إسرائيل” الانتخابات الأميركية ومقاربات الرئيس الجديد وما سيقرره في ملف الحرب وحجم الضغوط على حكومة إسرائيل لوقف الحرب، إضافة الى ترقب الردّ الإيراني على “إسرائيل” والذي وصفته صحيفة وول ستريت جورنال بأنه معقّد وعنيف وتداعياته على “إسرائيل” وعلى الحرب في المنطقة وعلى تقييم الولايات المتحدة لهذه الحرب، وهذه الأمور لن تترجم وتتظهر بشكل واضح قبل أشهر وربما سنة.

البناء
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