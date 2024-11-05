عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 5 تشرين الأول 2024

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النهار: ضياع لبناني حيال تأثير الانتخابات الأميركية... الحكومة تطلب مجدداً حماية مجلس الأمن

ميقاتي جدّد المطالبة بالضغط لوقف العدوان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته

الأخبار: إسرائيل تنتظر المفاجآت: إيران غير مرتدعة

إسرائيل أمام مفترق: «تسوية» أو حرب استنزاف طويلة

إنزال البترون: لا مرجعية أمنية موحّدة للتحقيق

السفيرة الأميركية «تطلب» التمديد للقائد



الديار: «حبس انفاس» بانتظار نتائج الانتخابات الأميركيّة والردّ الإيراني

صمود المقاومة براً يضع حكومة العدو أمام خيارات «أحلاها مرّ»

قائد الجيش «مُستاء» ويكشف معطيات عن الإنزال: تعرّضنا للتشويش





الجمهورية: يوم الحسم في الولايات المتحدة

إنتخابات تحدد مسار المنطقة



اللواء: تنافس أميركي على الصوت اللبناني والعربي.. و«كرّ و فرّ» عند الحافة الحدودية

هوكشتاين يروّج لعودته.. وتطويع 1500 عسكري غداً أمام مجلس الوزراء



البناء: المنازلة بين العولمة والأمركة «على المنخار» والنزاع على الشرعيّة المرشح الأول الديمقراطي «صهيوني» والجمهوريّ «إسرائيلي» ولا تغيير في السياسة الأميركيّة قلق في واشنطن وتل أبيب من الضربة الإيرانية… والحرب البريّة استنفدت الفرص

l'orient le jour: Pour asphyxier le Hezbollah, Israël veut une « tutelle militaire et sécuritaire » sur le Liban

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: حملة هاريس تحذر: صدور نتائج الانتخابات الرئاسية قد يستغرق «أياما عدة»



الأنباء الكويتية: حظوظ قائد الجيش الرئاسية صعبة اذا استمرت الأجواء على ما هي عليه.. لكن تمديد خدمته «أكثر من ممكن»

مصدر لـ «الأنباء»: تحذير من خطف ديبلوماسيين واضطرابات في «الجبل»

الوطن السورية: الاحتلال واصل عدوانه على لبنان وأقر بفرار 120 ألف إسرائيلي إلى الملاجئ … المقاومة تنفذ تحذيرها في مستوطنات صفد ونهاريا والكريوت وصواريخها تدك قاعدة ميرون للمرة الثالثة