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الأنباء الكويتية: حظوظ قائد الجيش الرئاسية صعبة

5
NOVEMBER
2024
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الأنباء الكويتية: في الملف الرئاسي، رأى مصدر سياسي رفيع ان انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون «يصعب أكثر اذا استمرت الأجواء على ما هي عليه، الا اذا حصلت من ضمن مقايضة مع احتدام أكبر على الجبهة».

 

ولاحظ أن «الجو الشيعي غير مؤات مطلقا، والتباعد يزداد أكثر مع القائد، وكذلك جو التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية التي تفصل بين دعم التمديد للعماد عون سنة إضافية ثانية في قيادة الجيش بعد بلوغه سن التسريح القانونية، وبين دعمه لرئاسة الجمهورية، في ضوء ما نقل من جهات عدة (وفق ما أشارت «الأنباء») ان د.سمير جعجع لا يعرف العماد جوزف عون بالشخصي، وبالتالي هناك استحالة في دعم ترشيحه للرئاسة.

 

وعموما من الصعوبة تحريك الملف الرئاسي في المدى القريب. ولا بد من التوقف عند ما قاله وليد جنبلاط منذ أيام قليلة أمام زواره، من ان الأزمة (وقف النار) طويلة وأزمة الرئاسة أطول».

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