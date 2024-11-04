السفير الفرنسي يشير إلى تقدم في مفاوضات وقف اطلاق النار

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لفت السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو في حديث تلفزيوني إلى انه “عملنا مع الأميركيين للتوصل الى محاولة لوقف اطلاق النار منذ تشرين الأول الماضي وهناك تبادلات مستمرة بين الطرفين الفرنسي والأميركي”، مشيرا إلى ان “زيارة هوكشتاين كانت بلا نتيجة لكن كانت ضرورية ويجب ان نواصل جهودنا لوقف اطلاق النار ودفع المفاوضات إلى الأمام”.



وأضاف: “هناك تقدم في المفاوضات لأننا نناقش شروط محددة اليوم وما يمكنني ان اعد المشاهدين به هو أننا سنتابع الجهود للوصول الى وقف اطلاق النار”.

وتابع قائلا: “نتناقش مباشرة مع الحكومة والوثائق التي نسلمّها هي مباشرةً للحكومة. صحيح أنّه لدينا علاقات مع العديد من الاحزاب ونتبادل معها الآراء لكن الأولوية هي للحكومة اللبنانية والحرب لم تمنع التواصل والاتصالات مع الحزب الله”.

وأوضح انه “هناك تبادلات مع جميع الدول المهتمة وايران جزء من الجهات الاقليمية الفاعلة ولا يمكننا ان نتصرف كأن ايران غير موجودة ونحن نتواصل مع الرئيس الايراني”، مؤكدا ان “خصوصية فرانسا هي التواصل مع الجميع ولدينا مفاواضات صريحة وواضحة مع ايران ومن ضمنها موضع لبنان”.

ولفت ماغرو إلى انه “لا يمكننا التكهن بنتيجة الانتخابات الأميريكية على لبنان وعلينا الانتظار والاستمرار ببذل الجهود لوقف اطلاق النار”.