هذا ما قالته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن رياض سلامة...!

كتب المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة "اكس":

يعرف رياض سلامة "مكان دفن الجثث". “He knows where the bodies are buried,” أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إلى أن "حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يعتبر شخصية محورية أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في لبنان... وأن "محاكمة سلامة قد تخلف تأثيرات واسعة النطاق على لبنان. وإذا تم توجيه الاتهام إلى سلامة، فإن هذا من شأنه أن يثبت أن لبنان جاد في مكافحة الفساد في النظام السياسي، وقد يؤدي إلى تسهيل عملية الإنقاذ والمساعدات الدولية في سيناريو ما بعد الحرب في لبنان". وأشار مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إلى سلامة قائلاً: "إنه يعرف مكان دفن الجثث". ونقلت صحيفة عن شينكر قوله "إن القوى السياسية، تفضل ببساطة وضع هذا الرجل على الجليد، وعزله، وإزالة أي احتمال لتحويله إلى أدلة للدولة وتورط عدد لا يحصى من أعضاء النخبة اللبنانية".