living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير التربية اجتمع مع لجنة التربية النيابية: لا مشكلة لدينا في تعديل توجهاتنا إذا استدعى تطور الأوضاع ذلك

4
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لبى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي دعوة رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد واعضاء اللجنة لعقد اجتماع في مجلس النواب، شارك فيه المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق العمل ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق وفريق العمل، وممثلون عن اليونسكو واليونيسف، وذلك في حضور مقرر اللجنة وأعضائها .

وتم تخصيص هذا الإجتماع لعرض خطة وزارة التربية لإنقاذ العام الدراسي وتوفير التعليم لجميع التلامذة بطرق مختلفة ومرنة ومتنوعة تلبي مختلف الحاجات التربوية .

ورحب رئيس اللجنة بالحلبي وأسرة الوزارة والمؤسسات التابعة لها، مثمنا جهود الوزارة، معربا عن استعداد اللجنة للوقوف إلى جانبها في خطتها .

ثم عرضت المديرية العامة للتربية خطة الوزارة بتفاصيلها وسيناريوهاتها ومرونتها لكي تتلاءم مع الأوضاع، كما تم إطلاع النواب على أعداد المتعلمين والمعلمين الذين تسجلوا على الرابط الإلكتروني أو بصورة حضورية، والمدارس الرسمية المعدة للتدريس وهي غير مستخدمة كمراكز الإيواء .

ثم عرض المركز التربوي للبحوث والإنماء الخطة والدروس الجاهزة على منصة "مدرستي" ومنصة "مواردي"، كما تم عرض بعض الدروس النموذجية المتاحة امام جميع المتعلمين.

وتوالى النواب على الكلام والنقاش، وأجاب فريق الوزارة عن مختلف الإستفسارات.

وتمت إثارة موضوع الحاجة المتزايدة إلى اماكن جديدة للإيواء، واستخدام "تلفزيون لبنان" كأداة اساسية للتعليم وخصوصا للطلاب غير القادرين، كما تمت إثارة موضوع المدارس التي تفتح بعد الظهر وتأمين النقل بالباصات، وإمكان إسهام اليونيسف في تأمين الاجهزة لكل الاولاد وتحضير غرف مجهزة .

وشكر العديد من النواب الوزارة على الخطة بما فيها من جهود كبيرة، وما ينقصها من المقومات، وأبدوا الإستعداد لدعمها والمساعدة في تنفيذها .

وكان عرض لموضوع الدعم النفسي والاجتماعي، والشراكات التي يتم بناؤها، إضافة إلى التعاون مع الوزارات المعنية مثل الصحة والشؤون الاجتماعية .

واستعرض المجتمعون مواضيع تدريب الاساتذة والحصول على الداتا النظيفة والكاملة وموضوع اعتماد الحوكمة والترشيد والتقييم والمتابعة .

واجمع المجتمعون على انها "خطة تربوية لأزمة وطنية وليست للمدى البعيد بل تلبية الحق الأساسي بالتعليم، خصوصا في ظل تحديات العام الدراسي الكبيرة جدا" .

وشكر الحلبي اللجنة رئيسا واعضاء على اهتمامهم، معتبرا ان "الاجتماع جاء في زمانه المناسب وهو انطلاق العام الدراسي"، وقال: "الإجتماع كان في جو مهني راق ومفتوح على كل الأفكار، ولا مشكلة لدينا في تعديل توجهاتنا في حال استدعى تطور الأوضاع ذلك" .

وطلب دعم لجنة التربية وشكرها لاهتمامها، مشيرا إلى أن البحث تناول حقوق المعلمين والمتعاقدين من المسميات كافة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   