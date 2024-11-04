بالارقام... تقرير مرعب يكشف حجم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان!

وفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، شهد شهر تشرين الأول المنصرم تصعيدًا كبيرًا في الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية، حيث بلغ عدد الهجمات 3175، شملت عمليات قصف وغارات وإطلاق نار، بالإضافة إلى استخدام قذائف فوسفورية ومضيئة.
وبحسب التقرير فإن عدد الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية منذ تاريخ 1 تشرين الأول حتى 31 تشرين الأول 2024، جاء على الشكل الآتي:
قصف وغارات: 3103
قنابل مضيئة/حارقة: 11
قذائف فوسفورية: 12
قذائف فوسفورية وقصف: 23
قذائف لم تنفجر: 2
تلغيم وتفجير: 11
إطلاق نار: 13
ووفق التقرير فإن المدن الأكثر تضرراً كانت مدينة صور، حيث بلغ عدد الاعتداءات عليها 695، تلتها بنت جبيل بـ 689 اعتداء، ثم مرجعيون بـ 505 اعتداءات. وكان أقل عدد من الاعتداءات في جبيل، البترون، المنية الضنية وزغرتا، حيث شهدت كل منها اعتداء واحداً فقط.
كما سلّط التقرير الضوء على الأقضية التي تعرضت لقذائف فوسفورية بالإضافة إلى القصف، حيث احتلت حاصبيا المرتبة الأولى بإجمالي 14 قذيفة فوسفورية، تلتها بنت جبيل بـ 10 قذائف، ثم مرجعيون بـ 7 قذائف، وصور بـ 4 قذائف فوسفورية.
وفي ترتيب المحافظات من حيث عدد الإعتداءات الإسرائيلية عليها, فقد جاءت على الشكل الآتي:
النبطية: 1731 اعتداء
الجنوب: 869 اعتداء
بعلبك - الهرمل: 280 اعتداء
البقاع: 87 اعتداء
جبل لبنان: 202 اعتداء
بيروت والشمال: 3 اعتداءات
كما قارن التقرير عدد الاعتداءات الإسرائيلية خلال شهر تشرين الأول 2024 بشهر أيلول، وخلص إلى النتائج التالية:
بعلبك: حوالي 250 اعتداء في تشرين الأول مقابل حوالي 200 في شهر أيلول.
بنت جبيل: حوالي 700 اعتداء في تشرين الأول مقابل حوالي 400 في الشهر السابق.
صور: حوالي 600 اعتداء في تشرين الأول مقابل حوالي 400 في الشهر السابق.
مرجعيون: حوالي 500 اعتداء في تشرين الأول مقابل حوالي 300 في الشهر السابق.
النبطية: حوالي 400 اعتداء في تشرين الأول مقابل حوالي 300 في الشهر السابق.
وفي نهاية التقرير, سلط الضوء على عدد الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول 2023 وحتى 4 تشرين الثاني 2024، والتي جاءت كالتالي:
تشرين الأول: 352 اعتداء
تشرين الثاني: 904 اعتداء
كانون الأول: 1195 اعتداء
كانون الثاني: 801 اعتداء
شباط: 489 اعتداء
آذار: 453 اعتداء
نيسان: 390 اعتداء
أيار: 402 اعتداء
حزيران: 480 اعتداء
تموز: 459 اعتداء
آب: 551 اعتداء
أيلول: 2081 اعتداء
تشرين الأول: 3175 اعتداء
4 تشرين الثاني: 297 اعتداء