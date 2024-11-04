بالارقام... تقرير مرعب يكشف حجم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان!

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وفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، شهد شهر تشرين الأول المنصرم تصعيدًا كبيرًا في الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية، حيث بلغ عدد الهجمات 3175، شملت عمليات قصف وغارات وإطلاق نار، بالإضافة إلى استخدام قذائف فوسفورية ومضيئة.

وبحسب التقرير فإن عدد الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية منذ تاريخ 1 تشرين الأول حتى 31 تشرين الأول 2024، جاء على الشكل الآتي:



قصف وغارات: 3103

قنابل مضيئة/حارقة: 11

قذائف فوسفورية: 12

قذائف فوسفورية وقصف: 23

قذائف لم تنفجر: 2

تلغيم وتفجير: 11

إطلاق نار: 13

ووفق التقرير فإن المدن الأكثر تضرراً كانت مدينة صور، حيث بلغ عدد الاعتداءات عليها 695، تلتها بنت جبيل بـ 689 اعتداء، ثم مرجعيون بـ 505 اعتداءات. وكان أقل عدد من الاعتداءات في جبيل، البترون، المنية الضنية وزغرتا، حيث شهدت كل منها اعتداء واحداً فقط.

كما سلّط التقرير الضوء على الأقضية التي تعرضت لقذائف فوسفورية بالإضافة إلى القصف، حيث احتلت حاصبيا المرتبة الأولى بإجمالي 14 قذيفة فوسفورية، تلتها بنت جبيل بـ 10 قذائف، ثم مرجعيون بـ 7 قذائف، وصور بـ 4 قذائف فوسفورية.

وفي ترتيب المحافظات من حيث عدد الإعتداءات الإسرائيلية عليها, فقد جاءت على الشكل الآتي:

النبطية: 1731 اعتداء

الجنوب: 869 اعتداء

بعلبك - الهرمل: 280 اعتداء

البقاع: 87 اعتداء

جبل لبنان: 202 اعتداء

بيروت والشمال: 3 اعتداءات

كما قارن التقرير عدد الاعتداءات الإسرائيلية خلال شهر تشرين الأول 2024 بشهر أيلول، وخلص إلى النتائج التالية:

بعلبك: حوالي 250 اعتداء في تشرين الأول مقابل حوالي 200 في شهر أيلول.

بنت جبيل: حوالي 700 اعتداء في تشرين الأول مقابل حوالي 400 في الشهر السابق.

صور: حوالي 600 اعتداء في تشرين الأول مقابل حوالي 400 في الشهر السابق.

مرجعيون: حوالي 500 اعتداء في تشرين الأول مقابل حوالي 300 في الشهر السابق.

النبطية: حوالي 400 اعتداء في تشرين الأول مقابل حوالي 300 في الشهر السابق.

وفي نهاية التقرير, سلط الضوء على عدد الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول 2023 وحتى 4 تشرين الثاني 2024، والتي جاءت كالتالي:

تشرين الأول: 352 اعتداء

تشرين الثاني: 904 اعتداء

كانون الأول: 1195 اعتداء

كانون الثاني: 801 اعتداء

شباط: 489 اعتداء

آذار: 453 اعتداء

نيسان: 390 اعتداء

أيار: 402 اعتداء

حزيران: 480 اعتداء

تموز: 459 اعتداء

آب: 551 اعتداء

أيلول: 2081 اعتداء

تشرين الأول: 3175 اعتداء

4 تشرين الثاني: 297 اعتداء