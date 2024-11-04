أعلنت قيادة الجيش في بيان انه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات 6 أشخاص وفقًا لما يلي:

توقيف المواطن (م.م.) في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية لارتكابه نحو 30 عملية سرقة في منطقتَي الأشرفية والجميزة، وضبطت في • منزله كمية من المسروقات.

 -توقيف السوريَّين (ح.س.) و(ا.م.) في منطقة وطى المصيطبة – بيروت لحيازتهما كمية من المخدرات المعدّة للترويج، وضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًّا.
 
كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون – الشمال المواطنَين (ع.ع.) و(خ.خ.) لحيازتهما كمية كبيرة من المخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 