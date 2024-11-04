"عملية البترون قد تتكرر"... مسؤول في الحزب يكشف عن معلومة "خطيرة": اليونيفل راسلت الجيش؟

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قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي للotv أن وجود اليونيفيل بلبنان منذ سنوات ومنها القوات الالمانية خاصة بالبحر وبالتالي لا يمكن ان تدخل زوارق حربية ولا تعرف بها القوات الالمانية

وأضاف قماطي لأن لديه معلومة تحتاج لتدقيق ومفادها ان هذه الزوارق عندما عبرت النقطة التي تتواجد فيها القوات الالمانية بالبحر ولم يعترضها احد قامت من باب رفع العتب بارسال برقية للجيش اللبناني بعبور زوراق باتجاه الشاطى اللبنانية لكن بالوقت الذي تمت به العملية وهذا خداع ونفاق.

وأشار قماطي أن عملية البترون قد تتكرر بمناطق امنة وهنا اهمية دور الجيش والشعب كي يكون يقظا لهذا الامر