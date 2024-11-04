"تقدم كبير في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان"؟

A + A -

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "تقدما كبيرا" طرأ على المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، لافتة إلى أنه "من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين.

ونقلت تقارير للقناة 12 و13 وهيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن أي هجوم قد تشنه إيران على إسرائيل "لن يؤثر" على المحادثات الجارية للوصول إلى تسوية بشأن الملف اللبناني.

وتستعد الدوائر الأمنية لفرضية أن هناك رد فعل متوقع من إيران على الهجوم الإسرائيلي الأخير عليها.

وفي هذا الصدد، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشاورات محدودة، وذلك بمشاركة وزراء الحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في مستوى التهديدات من قِبل كبار المسؤولين في إيران.

في سياق متصل، أجرت إسرائيل والولايات المتحدة تقييمات للوضع العملياتي. وعقد قائد المنطقة الوسطى في القيادة الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا، جلسات في إسرائيل، وقام بجولة لتفقد جاهزية منظومة الصورايخ "ثاد".

كما أعلن البنتاغون تعزيز القوات الأميركية في المنطقة، وإرسال طائرات حربية إلى جانب قاذفات استراتيجية من طراز b-52 التي رافقتها طائرات تزود بالوقود، من قواعد في أوروبا والولايات المتحدة.