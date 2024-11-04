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الأنباء الكويتية: يعمل الجيش الإسرائيلي على بنك أهداف تصاعدي في حرب غير معروف تاريخ الوصول فيها إلى هدنة تمهد لوقف إطلاق النار.

وهي حرب لن تنتهي بطبيعة الحال برابح صريح وخاسر كامل، لذا يمضي الجيش الإسرائيلي في ضرب البنية العسكرية واللوجستية للحزب، ويركز بشكل أساسي على قطع طرق إمداده بالسلاح، وتكريس ما يصح وصفه بـ «نقاط مراقبة» للمرحلة التي تلي «اليوم التالي» لنهاية الحرب.

وفي موازاة الضربات الإسرائيلية الجديدة، انسحب الجيش الإسرائيلي من بلدات حدودية لبنانية كان تقدم إليها، مثل بلدة الخيام، بعدما جوبه بمقاومة من الحزب من جهة، وبعد تدميره غالبية بلدات الحافة الحدودية الأمامية، وتحويلها أرضا مكشوفة للمنطقة العازلة التي يسعى إليها بعد نهاية الحرب من جهة أخرى.