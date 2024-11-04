عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 تشرين الثاني 2024

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النهار: إسرائيل تواصل إبادة البلدات اللبنانية وخوف من أن تطول الحرب... "النهار" تواصل تغطيتها



الجمهورية: خسية من تصعيد إسرائيلي مضاعف

"جحيم" جنوبي قبل التسوية

البناء: إيران تؤكد قرار الرد القوي والمؤلم… وواشنطن تحذر: لا نستطيع ضبط «إسرائيل» / نتنياهو يخشى الوقوع في شباك الشاباك من بوابة اتهامه في التحقيق في التسريبات / المقاومة تنشر تسجيلاً مصوراً لعمليات عماد 5 واستهداف الفرقة 98 في كفركلا



اللواء: نتنياهو يفرّ من المطلة هرباً من الصواريخ ويتبجح بـ«بقصف كل لبنان»

الأنظار تتجه إلى قمة الرياض الإثنين المقبل ومصر تطالب واشنطن بوقف فوري للنار



الديار: إيران تتوعّد «إسرائيل» بـ«الوعد الصادق 3»

الولايات المتحدة الأميركية تحبس أنفاسها قبل ساعات من فتح صناديق الإقتراع

حزب الله يدك المستوطنات بأكثر من 100 صاروخ خلال 24 ساعة

l'orient le jour: Le Liban-Sud, une terre deux fois maudite (1/3)



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يشدد على قطع «أكسجين حزب الله» من إيران عبر سوريا

أكد من الحدود اللبنانية العمل على إعادة سكان الشمال

الأنباء الكويتية: الراعي: أين رأي الشعب في الحرب المدمّرة بين «حزب الله» وإسرائيل؟ إنه حتماً ضدها لأنه هو ثمنها

إسرائيل ماضية في «بنك أهدافها» العسكرية قبل «اليوم التالي» للحرب

الوطن السورية: كشفت عن منشأة «عماد 5» العسكرية.. ومسيّراتها أعادت مئات آلاف المستوطنين للملاجئ … المقاومة توسع استهدافاتها وصواريخها النوعية تصل لقاعدة حيفا التقنية