أسرار الصحف ليوم الأثنين 4 تشرين الثاني 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يؤكد مصدر دبلوماسي أن قرار إيران بردّ قويّ وموجع لكيان الاحتلال اتخذ على أعلى المستويات في إيران ولن يغير فيه كل التهديد الصادر عن الأميركيين وأن إيران التي تتخذ من الردّ تعبيراً عن مفهوم الدفاع عن السيادة والكرامة القومية لا تقف في عمق القرار عند هذا الحد. وهذا سبب إضافة الدفاع عن قوى جبهة المقاومة إلى جانب الدفاع عن إيران في كلمة مرشد الجمهورية الإمام الخامنئي حيث تنخرط إيران عبر حجم الرد ونوعه في صياغة ميزان قوى جديد لصالح قوى المقاومة.

كواليس

يقول خبير عسكري إن الضربات التي تلقتها الفرقة 98 في جيش الاحتلال التي كانت وراء المواجهات على محور الخيام جعلت قرار الانسحاب حتمياً بعد أن أصاب الفرقة ما أصاب الفرقة 36 التي تلقت ضربات قاسية على محور عيتا الشعب، إضافة لما لحق بلواء جولاني الذي يشكل نخبة الفرقة في أكثر من موقع. وتوقع الخبير أن يحاول الكيان التعويض عن الفشل البرّي بتصعيد الغارات الجوية وهو ما سوف يدفع المقاومة إلى رفع وتيرة ضرباتها النارية نحو عمق الكيان.

اللواء: أسرار

لغز

حذرت أوساط إقتصادية من مضاعفات التعرض لفنادق ومباني يملكها مستثمرون عرب على تراجع الثقة بالإستثمارات الخارجية في القطاع العقاري في لبنان!



غمز

تدرس هيئات ناشطة في العمل الوطني إمكانية ملاحقة نائب يتهمة تعريض الأمن الوطني للخطر بعد زعمه بوجود باب خاص في مطار رفيق الحريري يستخدمه قادة حزب الله والإيرانيين!

همس

تجري إتصالات بين أطراف سياسية لإعداد اقتراح نيابي مشترك يقضي بتمديد خدمة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة عام، تجبناً لحدوث شواغر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد!