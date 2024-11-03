جميل السيد يدعم دونالد ترامب!

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته:

إلى أحبّائي اللبنانيين والعرب حاملي الجنسية الاميركية ولا سيما المقيمين في أميركا… بمناسبة الإنتخابات الأميركية والتأثير الاساسي لأصواتكم فيها، ولو تَسَنّى لي أن أكون واحداً منكم، فإنني كُنتُ سأختار بلا تردّد المرشّح الرئاسي دونالد ترامب لأنه الأنسب في رأيي للأسباب التالية: لأنني أعتقد أنه جريء وواضح وصادق وليس من هواة الحروب… ولأنه قادر أكثر من سواه على وقف الحرب الاسرائيلية الجارية ضد غزة ولبنان… ولأنه يُدرك كيف يحافظ على التوازنات والحقوق الوطنية لمختلف دول المنطقة وشعوبها… أرجو من كُل من يطّلع على هذا الرأي تعميمه على عائلته وأصدقائه مع الشكر، وبالتوفيق إن شاء الله…