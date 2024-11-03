حجار: خوفي أن نتدحرج إلى حلولٍ جزئية تساعد العدو

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كتب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار عبر صفحته:

للأسف، نسمع عن بعض المشاريع المشبوهة، منها شراء بيوت جاهزة وتوزيعها في المناطق! أنا على يقين بأننا نستطيع أن نؤمّن بدائل مؤقّتة لحين التوصّل إلى وقف إطلاق النار. وهذه البيوت يجب أن نقدّمها لأهلنا الجنوبيين في أرض الجنوب وفي قراهم ريثما تتمّ إعادة بناء بيوتهم، وهذا واجب على المجتمع الدولي والحكومة. خوفي أن نتدحرج إلى حلولٍ جزئية تساعد العدو ومَن يرسم في المنطقة خططاً جديدة، على فرز المناطق طائفياً وتغيير الحدود، فنكون مغفّلين غير متنبّهين، أو يكون البعض عملاء من أجل تطبيق ما لا يجب تطبيقه ...