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"داخل غرف الأطفال"... إسرائيل "تزعم" العثور على أسلحة لـ"الحزب"!

3
NOVEMBER
2024
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنّ "قوات الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي تواصل نشاطها البري المتمركز في جنوب لبنان لإحباط وتدمير البنى التحتية العسكرية والقضاء على عناصر حزب الله".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، "خلال نشاط ليلي لقوات اللواء 769 في إحدى قرى جنوب لبنان، داهم المقاتلون عدة مباني في القرية بتوجيهات استخباراتية، وفي أحد الأبنية تمركزت القوات في المطبخ وغرفة الأطفال، ومعها دمى، وأسلحة عديدة منها: آر بي جي، وقاذفات، وصواريخ، وقنابل يدوية، وأسلحة من نوع كلاشينكوف".

وتابع، "في نفس المبنى المدني، الذي كان يستخدم كمخزن للأسلحة، كان يوجد الكثير من المعدات العسكرية التكتيكية والمعدات القتالية ووثائق المخابرات التي استخدمها عناصر حزب الله المتحصنون في المبنى". 

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "القوات الإسرائيلية قضت على عناصر حزب الله بأسلحة دقيقة وبتوجيه من المسيّرات وبمساعدة قوات التجميع التابعة للوحدة 869 ضمن طرق ذات تضاريس معقدة قريبة من أنشطة المقاتلين وفي معارك وجهاً لوجه مع عناصر حزب الله".

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه "تواصل العناصر عملياتها في المنطقة حيث تم العثور على الأسلحة وتدمير مواقع لحزب الله حيث يخزّن العديد من الأسلحة، وخلال تدمير بعض الأهداف تم رصد انفجارات فرعية تشير إلى تراكم أسلحة في المنطقة".

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