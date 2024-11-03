هذا ما يحمله طقس بداية الاسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين

غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع أمطار صباحا، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي إلى طقس ممطر بغزارة أحيانا، مع حدوث عواصف رعدية، ورياح ناشطة أحيانا، وتساقط لحبات البرد، وخطر تشكل السيول على الطرقات.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

تحذير: نحذر من خطر تشكل السيول وانجرافات في التربة وتساقط حبات البرد ومن خطر الانزلاقات.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، وتسوء معه الرؤية أحيانا. تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط لحبات البرد، ورياح ناشطة. كما نحذر من خطر تشكل السيول على الطرقات، وحدوث انجرافات في التربة .

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع أمطار صباحا، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل. يتكون ضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل.

الأربعاء:قليل الغيوم إجمالاً، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تعود لمعدلاتها الموسمية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 25 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 11 الى 20 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 45 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 90 %.

- حال البحر: مائج إلى هائج ( ارتفاع الموج من 0,5 متر الى 1,5 متر).

- حرارة سطح الماء: 24درجة .

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,00 ساعة غروب الشمس: 16,43.