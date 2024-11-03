المقاومة تستهدف مستعمرات زرعيت وشوميرا وإيفن مناحم بصليات صاروخية

A+
A-
اصدرت "المقاومة الإسلامية" 3 بيانات جاء فيها: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد 3-11-2024 تجمعاً لقّوات جيش العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصليةٍ صاروخية.
- استهداف تجمع لقوّات جيش العدو في مستعمرة شوميرا بصليةٍ صاروخية، عند الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد 3-11-2024.
- استهداف تجمع في مستعمرة إيفن مناحم بصليةٍ صاروخية، عند الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد 3-11-2024.