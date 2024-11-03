المقاومة تستهدف مستعمرات زرعيت وشوميرا وإيفن مناحم بصليات صاروخية

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اصدرت "المقاومة الإسلامية" 3 بيانات جاء فيها: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد 3-11-2024 تجمعاً لقّوات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة زرعيت بصليةٍ صاروخية.‏

- استهداف تجمع لقوّات جيش العدو في ‏مستعمرة شوميرا بصليةٍ صاروخية، ‏عند الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد 3-11-2024.

- استهداف ‏تجمع في ‏مستعمرة إيفن مناحم بصليةٍ صاروخية، عند الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد 3-11-2024.