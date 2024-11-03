living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسؤول عسكري "إسرائيلي" يكشف معلومات جديدة عن "عملية البترون"

3
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

روسيا اليوم: قال مسؤول عسكري إسرائيلي امس السبت، إن القوات الإسرائيلية أسرت في عملية برية خاصة نادرة نفذتها في شمال لبنان، "عميلا كبيرا لحزب الله".

 

وقال المسؤول العسكري لشبكة CNN الأمريكية في بيان مكتوب السبت، إنه "في عملية خاصة نفذتها وحدة شييطت 13، في بلدة البترون الساحلية شمال لبنان، تم القبض على عميل كبير في حزب الله، يعمل خبيرا في مجاله".

 

وأضاف المسؤول العسكري: "تم نقل العميل إلى الأراضي الإسرائيلية ويخضع حاليا للتحقيق من قبل الوحدة 504".

 

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات اللبنانية أنها تحقق في "حادثة وقعت في منطقة البترون"، فجر الجمعة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

 

وقالت الوكالة: "أفاد شهود عيان أن قوة عسكرية مجهولة نفذت عملية إنزال بحري على شاطئ البترون".

 

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركت بكل أسلحتها ومعداتها إلى شاليه بالقرب من الشاطئ، حيث اختطفت المواطن عماد أمهز واقتادته إلى الشاطئ، وغادروا بالزوارق السريعة إلى عرض البحر".

 

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي في هذا الصدد إن القوات الإسرائيلية "ستواصل العمل حيثما كان ذلك ضروريا لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   