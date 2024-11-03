مسؤول عسكري "إسرائيلي" يكشف معلومات جديدة عن "عملية البترون"

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روسيا اليوم: قال مسؤول عسكري إسرائيلي امس السبت، إن القوات الإسرائيلية أسرت في عملية برية خاصة نادرة نفذتها في شمال لبنان، "عميلا كبيرا لحزب الله".

وقال المسؤول العسكري لشبكة CNN الأمريكية في بيان مكتوب السبت، إنه "في عملية خاصة نفذتها وحدة شييطت 13، في بلدة البترون الساحلية شمال لبنان، تم القبض على عميل كبير في حزب الله، يعمل خبيرا في مجاله".

وأضاف المسؤول العسكري: "تم نقل العميل إلى الأراضي الإسرائيلية ويخضع حاليا للتحقيق من قبل الوحدة 504".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات اللبنانية أنها تحقق في "حادثة وقعت في منطقة البترون"، فجر الجمعة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة: "أفاد شهود عيان أن قوة عسكرية مجهولة نفذت عملية إنزال بحري على شاطئ البترون".

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركت بكل أسلحتها ومعداتها إلى شاليه بالقرب من الشاطئ، حيث اختطفت المواطن عماد أمهز واقتادته إلى الشاطئ، وغادروا بالزوارق السريعة إلى عرض البحر".

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي في هذا الصدد إن القوات الإسرائيلية "ستواصل العمل حيثما كان ذلك ضروريا لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".