living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأنباء الكويتية: "اسرائيل" أعلنت خسارتها في حرب تموز عام 2006... اليوم لاتزال أمام الواقع نفسه

3
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: أكد مرجع سياسي بارز لـ«الأنباء»، انه لم يفاجأ بالرد السلبي والحازم من رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو على المقترح الذي توافق عليه الموفد الأميركي آموس هوكشتاين مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت حول وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701.

 

وشدد في الوقت عينه «على انه لا مبرر لأجواء التشاؤم التي سادت، أو ما نقل عن نعي مبادرة وقف النار»، مشيرا إلى انه «كان واضحا منذ البداية ان المفاوضات ستكون شاقة وطويلة، وان الظروف لم تنضج بعد، واستطرادا لو انها قد تهيأت للتوصل إلى اتفاق، فلم يكن من الممكن ان يقدمها نتنياهو للرئيس الأميركي جو بايدن قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية التي تشهد تنافسا غير مسبوق بين المرشحين».

 

وتابع المصدر: «التوصل إلى أي اتفاق من دون توافر النية لدى الطرفين حول خطوط عامة واضحة، يتطلب تنازلا أو استسلاما من أحد الطرفين».

 

وأضاف: «وفي هذا الإطار، ان الاتفاق من دون توافر الضمانات الدولية للبنان قبل إسرائيل، يعني شيئا واحدا هو اما ان يقدم حزب الله تنازلا كبيرا لعدم قدرته على المواجهة، او ان يتراجع نتنياهو معترفا بفشله في قلب الموازين لصالحه في شكل تام.

 

وفي هذا الإطار وللتذكير، فإن اسرائيل أعلنت خسارتها في حرب يوليو عام 2006، على الرغم من الدمار الذي أحدثته في لبنان والخسائر البشرية، عندما عجزت عن تحقيق الهدف الذي شنت الحرب من أجله وهو القضاء على حزب الله.

 

واليوم لاتزال أمام الواقع نفسه، وهذا ما أشار اليه نتنياهو بقوله ان الحرب ستستمر حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها، اي عدم وجود مقاتلي حزب الله قرب الحدود. ومن هنا فإن الجيش الإسرائيلي يستمر في تأمين التفاوض لحكومته تحت النار.

 

واستغرب المصدر ما تردد عن طلب أميركي من لبنان وقف النار من طرف واحد. وسأل: «كيف يمكن ان يتحقق ذلك؟ ان هذا الأمر لا يكون الا في حالة واحدة وهي الاستسلام.

 

وإذا توقف المقاتلون عن إطلاق النار وتقدمت نحوهم قوة عسكرية فهل يرفعون الرايات البيضاء؟ كل الحروب تنتهي باتفاق في ظل استمرار المعارك».

 

الا ان المصدر استبعد ان تتمكن اسرائيل من فرض حصار مشابه لما أقدمت عليه في غزة، لأن الغطاء الدولي الذي أطلق يدها للحرب تحت عنوان خطر أمني يتهددها، سينقلب عليها فيما لو لجأت إلى استهداف البنى التحتية اللبنانية من مطار ومرافق عامة، وتجويع الناس عبر الحصار.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   