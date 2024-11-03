لا سبيل للبنانيين سوى المواجهة...

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الأنباء الكويتية: تستمر الحرب الإسرائيلية من دون رادع مع تعثر مساعي التهدئة الأميركية تحديدا إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الأميركية وظهور نتائجها.

وقد أدرك اللبنانيون أنهم تركوا لفترة غير محددة أمام مصيرهم، ولا سبيل لهم سوى المواجهة من بوابة حصر الأضرار.

الحرب الإسرائيلية مستمرة وبإيقاع، أقله مرتفع كما في الأيام القليلة الماضية، حيث تخلف الطائرات والقوات البرية المتوغلة في الحافة الحدودية الأمامية دمارا واسعا غير مسبوق في الحروب التي شهدتها المنطقة، بمحو قرى وأحياء عن بكرة أبيها.