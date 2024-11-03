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عناوين الصحف ليوم الأحد 3 تشرين الثاني 2024

3
NOVEMBER
2024
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النهار: الدوّامة الدمويّة مستمرّة وترحيل الحراك الديبلوماسي إلى ما بعد الانتخابات الأميركية... "النهار" في تغطية متواصلة

 

 

 

 


الديار: نتنياهو يعطل مفاوضات وقف النار... والرهان على الميدان
صواريخ حزب الله ومسيراته تضرب القواعد والمصانع الحربية الاسرائيلية... والعدو يرفع حالة التأهب بالعمق

 

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: ميقاتي يوجّه بتقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف مسؤول في «حزب الله»
عملية الاختطاف نفذتها قوات «كوماندوز» بحرية إسرائيلية في شمال لبنان

 

 

 



الأنباء الكويتية: مرجع سياسي لـ «الأنباء»: سلبية نتنياهو غير مفاجئة
اللبنانيون تُركوا لمصيرهم في مواجهة الحرب و العين على المطار والمعابر

 

 

 


الوطن السورية: الاحتلال رفع حالة التأهب في الجليل الأدنى ويغلق المؤسسات التعليمية في عكا … المقاومة تستهدف قواعد ومصانع في نهاريا وحيفا وتل أبيب.. ومسيّراتها تتجول بأجواء الكيان

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