عناوين الصحف ليوم الأحد 3 تشرين الثاني 2024

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النهار: الدوّامة الدمويّة مستمرّة وترحيل الحراك الديبلوماسي إلى ما بعد الانتخابات الأميركية... "النهار" في تغطية متواصلة



الديار: نتنياهو يعطل مفاوضات وقف النار... والرهان على الميدان

صواريخ حزب الله ومسيراته تضرب القواعد والمصانع الحربية الاسرائيلية... والعدو يرفع حالة التأهب بالعمق

الشرق الأوسط السعودية: ميقاتي يوجّه بتقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف مسؤول في «حزب الله»

عملية الاختطاف نفذتها قوات «كوماندوز» بحرية إسرائيلية في شمال لبنان





الأنباء الكويتية: مرجع سياسي لـ «الأنباء»: سلبية نتنياهو غير مفاجئة

اللبنانيون تُركوا لمصيرهم في مواجهة الحرب و العين على المطار والمعابر



الوطن السورية: الاحتلال رفع حالة التأهب في الجليل الأدنى ويغلق المؤسسات التعليمية في عكا … المقاومة تستهدف قواعد ومصانع في نهاريا وحيفا وتل أبيب.. ومسيّراتها تتجول بأجواء الكيان