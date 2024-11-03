فشل الهجوم "الاسرائيلي" على الخيام

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

على صعيد المواجهات البرية بين حزب الله وقوات العدو، لم يسجل امس على محور الخيام اي تطور يذكر، في ضوء فشل الهجوم الاسرائيلي منذ يومين باتجاه داخل البلدة، بفعل ضربات المقاومين وتراجع هذه القوات الى الاطراف الجنوبية والشرقية.

وتعرضت البلدة لغارات وقصف مدفعي نهارا.

لكن محور حولا شهد بعد ظهر امس اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله وقوة اسرائيلية مؤللة حاولت التقدم عل هذا المحور، وانسحبت القوة بعد تعرضها لخسائر مباشرة الى اطراف البلدة في تلة الخزان.

وتعامل المقاومون معها مرة اخرى واستهدفوها بثلاث رشقات صاروخية، كما استهدفوا جرافتين حاولتا التقدم بصاروخين موجهين.