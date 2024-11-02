المجلس الأعلى للتربية في "التيار" أعلن دعمه خطة الحلبي: ترتقي إلى مستوى الأزمة الكبرى

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في زمن الأزمات الكبرى التي يمر بها الوطن، يثمّن المجلس الأعلى للتربية في التيار الوطني الحر جهود معالي وزير التربية والتعليم العالي، وجهود مديري وموظّفي وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء ومديري/ات المدارس ، وتحمّلهم مسؤوليّتهم الوطنية وإيلائهم الهمّ التربويّ للمدارس والأهالي والتلامذة والمعلمين الاهتمام اللازم.

ولأن إنطلاق العام الدراسيّ في المدارس والثانويات الرسمية، مع اعتماد أفضل السبل الى ذلك، هو أمر ضروري وحيوي، يعلن المجلس الأعلى للتربية في التيار الوطني الحر دعمه خطة وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي الحالي التي ترتقي الى مستوى الأزمة الكبرى التي يمر بها الوطن.

ويطالب المجلس الأعلى للتربية الدولة بالوقوف الى جانب وزارة التربية والتعليم العالي بغية تأمين ما تستلزمه هذه الخطة من تحضيرات وتسهيلات لوجستية تضمن تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية للجميع، ومساندة الوزارة في تأمين الدعم المعنوي والمادي للمعلمين والأساتذة لكي يتمكنوا من تأدية رسالتهم التربوية.

المقاومة التربوية تكون بفتح مدارسنا و تأمين التعليم للجميع.