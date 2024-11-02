أصدرت "المقاومة الإسلامية" ثلاثة بيانات قالت في الأول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنّت المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 من صباح يوم السبت 02-11-2024 هجومًا جويًّا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة ومطار رامات ديفيد وأصابت أهدافها بدقة".
وقالت في الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من صباح يوم السبت 02-11-2024، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بمسيّرة انقضاضيّة وأصابت هدفها بدقّة".
وقالت في الثالث: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شنّت المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من صباح يوم السبت 02-11-2024 هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".