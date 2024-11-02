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المتحدث باسم جيش العدو يزعم "القضاء على قائد قطاع الساحل في حزب الله و قائد المدفعية في القطاع

2
NOVEMBER
2024
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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي، أن الجيش الاسرائيلي قضى منطقة صور على قائد قطاع الساحل في حزب الله وعلى قائد المدفعية في القطاع.

وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":

الجيش الاسرائيلي قضى في منطقة صور على قائد قطاع الساحل في حزب الله وعلى قائد المدفعية في القطاع المسؤول أيضًا عن عمليات إطلاق القذائف نحو مشارف حيفا الخميس الماضي".

- الجيش الاسرائيلي هاجم أمس في منطقة صور وقضى على معين موسى عز الدين قائد قطاع الساحل في حزب الله وعلى حسن ماجد ذياب قائد المدفعية في المنطقة والمسؤول عن عمليات الاطلاق نحو منطقة مشارف حيفا يوم الخميس الماضي.

- لقد روّج الاثنان مخططات عديدة ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية وضد الجيش الاسرائيلي ويتحملان مسؤولية إطلاق أكثر من 400 قذيفة صاروخية نحو الأراضي الاسرائيلية على مدار الشهر الأخير.

- خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجم سلاح الجو أكثر من 120 هدف لحزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة. في لبنان تم استهداف مواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع ومخربين ومبان عسكرية ومستودعات أسلحة ومقرات قيادة لحزب الله في عمق وجنوب لبنان.

- قوات الفرقة 91 تواصل العمل في منطقة جنوب لبنان وتداهم مبان عسكرية لحزب الله وتصادر وسائل قتالية عديدة. كما رصدت القوات عدة خلايا مخربين تعمل في مباني عسكرية في المنطقة حيث هاجمها سلاح الجو وقضى على المخربين.

-قوات الفرقة 146 رصدت عناصر حزب الله يستعدون لتنفيذ عمليات إطلاق نحو بلدات الجليل حيث هاجمتهم طائرات سلاح الجو وقضت عليهم".

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