بصليات صاروخية...المقاومة قصفت مستعمرة بار يوحاي ومستعمرة بيريا (شمال مدينة صفد)

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم السبت 2-11-2024‏، مستعمرة بار يوحاي (الصفصاف) بصلية صاروخية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم السبت 2-11-2024‏، مستعمرة بيريا (شمال مدينة صفد) بصلية صاروخية.