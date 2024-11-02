بصليات صاروخية...المقاومة قصفت مستعمرة بار يوحاي ومستعمرة بيريا (شمال مدينة صفد)

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم السبت 2-11-2024، مستعمرة بار يوحاي (الصفصاف) بصلية صاروخية.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم السبت 2-11-2024، مستعمرة بيريا (شمال مدينة صفد) بصلية صاروخية.