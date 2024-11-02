living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قمة الرياض: مبادرة بيروت والدولة الفلسطينية وإجهاض "الشرق الاوسط الإسرائيلي"

2
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أنطوان الأسمر


عنى، فيما عنى، التسريب الإسرائيلي للاقتراح الأميركي الذي وضعه الموفد الرئاسي آموس هوكستين، أن ثمة رغبة جامحة في إجهاض مهمته بهدف وحيد وهو مدّ نار الحرب بما يستوجب من وقود لازم لبقائها مشتعلة إلى حين. تُصاف ذلك إلى حقيقة أن المسعى الأميركي في حدّ ذاته كان إعلاميا- انتخابيا يُراد منه إشاعة مناخات من التفاؤل لعلها تنعكس ايجاباً على الادارة الاميركية التي تستعجل صنع انجاز لها فيما الزمن يداهمها، وفي الوقت نفسه محاكاة الناخبين الأميركيين من أصل لبناني الذين ستذهب غالبية أصواتهم إلى المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو نجح في استمالتهم وفق ما تُظهره استطلاعات الرأي.
في الأصل، لا يرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقف الحرب. هو يجد في الظرف الراهن واللاوزن الأميركي الناتج من الفترة الانتقالية بين عهدين رئاسيين، فرصة لإكمال تحقيق أهدافه اللبنانية، في مقدمها القضاء على حزب الله، عسكريا بالطبع، لكن أيضا سياسيا. لم يُخْفِ هدفه هذا، بل جاهر به في الوقت نفسه الذي كان يستقبل هوكستين. قال بوضوح إنه لا يحدد موعدا لنهاية الحرب "لكني أضع أهدافا واضحة للانتصار فيها"، متحدثا عن "ضغط لتحقيق تسوية في لبنان قبل الأوان، والواقع أثبت العكس". وقال: "نحترم القرارين 1701 و1559 ولكنهما ليسا الشيء الرئيسي" (...) بالنسبة لإسرائيل منع إعادة تسليح حزب الله أهم من تطبيق القرارات الأممية ".
لا ريب أن العبارتين الأخيرتين تجسّدان تمام التجسيد النهج الإسرائيلي المتّبع راهنا. لم يعد نتنياهو يكتفي حتى بالقرار 1559. هو ذهب أبعد مدى، وصولا إلى التصفية السياسية لحزب الله، لا العسكرية فحسب، في حال أتيح له ذلك. وكلامه عن "تغيير وجه الشرق الأوسط" و"معالجة أذرع الأخطبوط ونضرب في الوقت نفسه رأسه في إيران" هو خطة عمله الواضحة للمرحلة المقبلة. بعد حماس وحزب الله، الدور على الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق. هو يعتقد أن تصفية الأذرع ستسهّل عليه المواجهة الكبرى مع إيران، وحينها يتحقق له الشرق الأوسط الإسرائيلي، لو طال المخاض.
هنا تحديدا يكمن الرفض العربي لأي تغيّر جيوستراتيجي في الإقليم يحقّق لنتنياهو حلم السيطرة والتحكّم. لذا كان لا بد للمملكة العربية السعودية أن تبادر. اتُّخذ قرار عقد القمة العربية والإسلامية في 11 تشرين الثاني، وسط تزايد التوترات في المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية وتداعياتها، وهي التي تثير قلقاً دولياً من احتمال اندلاع نزاع إقليمي أوسع.
كان لافتا في بيان وزارة الخارجية السعودية الإشارة إلى أن القمة هي لبحث "التداعيات الخطيرة لهذا العدوان (الإسرائيلي) على أمن المنطقة واستقرارها".
تريد الرياض من القمة أن تبلور موقفا عربيا وإسلاميا مشتركا وإيجاد حلول ديبلوماسية وسياسية للحد من التصعيد وحماية المدنيين المتضررين. لكنها أيضا تعي تماما مخاطر أن يستولد نتنياهو شرق أوسط جديدا على القياس الإسرائيلي، وهو مشروع توسّعي قديم يستند إلى نصوص دينية توراتية، من زمن دافيد بن غوريون، عاد إليه نتنياهو في تلك الخريطة المكسية باللون الأخضر الداكن والتي شهرها من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أيلول، وتشتمل على مصر والسودان والإمارات والسعودية والبحرين والأردن (الدول التي تربطها اتفاقات سلام مع إسرائيل أو تخوض مفاوضات لإبرام اتفاقات سلام)، من غير أن تأتي على ذكر دولة فلسطينية، حيث طغى اللون الأزرق الذي يحمل كلمة إسرائيل على خريطة الضفة الغربية كاملةً، بما فيها قطاع غزة.
ولا يخفى أن إسرائيل الكبرى تضمّ مصر والأردن وسوريا ولبنان، وأجزاء من العراق، فيما يتحدث بعض المراجع عن أنها تشمل كذلك مناطق في الخليج.
تريد الرياض، إذن، من قمة 11 تشرين الثاني أن تخرج بموقف واضح من التطورات والتبدلات المتوقّعة، بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية (قمة بيروت 2002)، وهي في الأساس مبادرة سعودية، وإلى مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإقامة دولة فلسطينية والتي تبلورت أفكارها في الاجتماع الأول لـ"التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" الذي أطلقته المملكة للضغط في اتجاه إقامة الدولة المنشودة. ولا شكّ ان هذا التوجّه هو العامل الرئيس والأساس لمنع تحقيق الشرق الأوسط الإسرائيلي الذي توازي خطورته، وربما تفوق، أي مشروع توسعي إسلامو- سياسي آخر في المنطقة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   