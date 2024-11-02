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عناوين الصحف ليوم السبت 2 تشرين الثاني 2024

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الأخبار
خطة نتنياهو للحرب الطويلة: نموذج القنيطرة جنوباً وتحويل لبنان إلى ضفة غربية
المطار تحت سلطة عوكر: ممنوع على MEA نقل الجرحى! ما الذي يفعله الأميركيون على شاطئ ضبية؟

الجمهورية
هوكشتاين للبنانيين: انتظروا لما بعد الانتخابات الأميركية.. هدف نتنياهو هو الحسم العسكري وليس الحل السياسي

الديار
لبنان بين النيران بانتظار الانتخابات الاميركية… وزيارة هوكستين وقت ضائع
اوساط ديبلوماسية فرنسية: نتنياهو ربط وقف الحرب على لبنان باتفاقية تطبيع مع الدولة اللبنانية
مقتل 95 وجرح 900 جندي اسرائيلي واحتراق 42 دبابة ميركافا منذ بدء العدوان البري

البناء
حماس: عرض الوسطاء هدنة مؤقتة رفضناها لأنها لا تتضمن مطلبنا بإنهاء الحرب
خرازي: التهديد الوجودي يغيّر عقيدتنا النووية وجاهزون تقنياً لإنتاج سلاح نووي

اللواء
نتنياهو يقصف «فرصة هاريس» بالإجهاز على الضاحية وتراث لبنان
إرباك أميركي بعد فرار هوكشتاين.. وتعرض قائد المنطقة الشمالية لإصابة مباشرة

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