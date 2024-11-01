الصحة: 52 شهيدا و 72 جريحا في حصيلة محدثة لغارات العدو الإسرائيلي اليوم على بعلبك الهرمل

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52 شهيدا و 72 جريحا في حصيلة محدثة لغارات العدو الإسرائيلي اليوم على بعلبك الهرمل

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت في حصيلة محدثة إلى التالي:

- أمهز (البزالية): إثنا عشر شهيدا وسبعة جرحى

- حربتا: ستة شهداء وأربعة جرحى

- يونين: تسعة شهداء وجريح

- بدنايل: ثمانية شهداء وسبعة جرحى

- نحلة: أربعة شهداء وسبعة جرحى

- الشراونة: شهيدان

- طاريا: شهيد و سبعة جرحى

- اللبوة: جريح

- الخضر: ستة جرحى

- السعيدة: شهيدين و ثلاثة جرحى

- العلاق: ٤ شهداء وجريحان

- راس العين: ستة جرحى.

- حوش النبي: واحد وعشرين جريحا

- ⁠ايعات: ٤ شهداء