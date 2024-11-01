"يجب أن ننهي الأمر بالكامل"... هذا ما قاله ترامب عن حرب لبنان!

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في تصريح جديد له، أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أهمية إنهاء النزاع في لبنان بشكل شامل. وأوضح ترامب أنه يسعى لجلب السلام إلى منطقة الشرق الأوسط.



وكان ترامب قد تعهّد بإنهاء "المعاناة والدمار في لبنان"، في نداء يبدو أنه موجه للناخبين العرب قبل أقل من أسبوع من انطلاق السباق إلى البيت الأبيض.



وقال ترامب في تغريدة عبر منصة "إكس": "خلال فترة إدارتي كان هناك سلام في الشرق الأوسط، وسوف ننعم بالسلام مرة أخرى قريبا جدا! سأصلح المشاكل التي تسبب فيها (نائبة الرئيس منافسته الديمقراطية) كامالا هاريس و(الرئيس) جو بايدن، وأوقف المعاناة والدمار في لبنان".

وأضاف: "أريد أن أرى الشرق الأوسط يعود إلى السلام الحقيقي. السلام الدائم. وسننجز ذلك بشكل صحيح حتى لا يتكرر كل 5 أو 10 سنوات. سأحافظ على الشراكة المتساوية بين جميع المجتمعات اللبنانية".

وتابع ترامب: "يستحق أصدقاؤك وعائلتك في لبنان العيش في سلام ورخاء ووئام مع جيرانهم، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".



وقال الرئيس الأميركي السابق: "أتطلع إلى العمل مع المجتمع اللبناني الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لضمان سلامة وأمن شعب لبنان العظيم. صوتوا لترامب من أجل السلام!".



ولم يذكر ترامب خططه بشأن "وقف الدمار في لبنان".