السفير المصري يكشف: العمل على مسارين بالتوازي

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أشار السفير المصريّ لدى لبنان علاء موسى، في حديث للـ"LBCI"، الى انه "قبل العدوان الإسرائيليّ كان الاهتمام منصب على الوصول إلى حلّ لانتخاب رئيس لكنّنا لا يمكننا القول إنّنا حقّقنا خرقًا آنذاك".

ولفت موسى، الى أن "الآن أصبحنا أمام العمل على مسارين بالتوازي أي وقف اطلاق النار ورئاسة الجمهورية إلا أن الذي يأتي أولاً يكون جيداً، ولا يمكن الحديث عن انهيار مفاوضات وقف اطلاق النار بشكل واضح الا ان الاطراف المعنية ستعاود النشاط بعد الانتخابات الاميركية التي ستؤثر نتائجها على الملف".

وذكر أن "الهدف الرئيسيّ هو وقف الحرب في لبنان وغزة وننتظر بعض المعطيات منها نتائج الانتخابات الاميركية إذ إنّها تمثّل نقطة هامة في مستقبل المنطقة حسب رؤيتها"، مضيفا "لا نرغب رهن الانتخابات الاميركية بمفاوضات وقف اطلاق النار الا أن هذا هو الواقع ولبنان لن يستطيع أن يواجه مشاكله بشكل فعال الا بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة الصلاحية".

وتابع "الدول العربية ملتزمة بدعم لبنان وعودته إلى الحاضنة العربية وقِمة المملكة المقبلة مثال على ذلك".