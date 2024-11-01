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بالارقام... الطوارئ تكشف عدد مراكز الايواء وحصيلة الشهداء!

1
NOVEMBER
2024
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وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين التقرير الرقم 33 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن وجاء فيه انه "خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 120 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (61 غارة) الجنوب (41) وضاحية بيروت الجنوبية (12 غارة) وبعلبك ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11767 إعتداء".

ولتاريخه تم فتح 1132 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين منها 945 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

وبحسب التقرير، وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 188298 نازحاً (43802 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.

 
وتم تسجيل نزوح أكثر من 10 آلاف شخص من مدينة بعلبك مساء الخميس بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي توزعوا على مراكز إيواء في منطقة دير الأحمر وعرسال والفاكهة ومحافظتي الشمال والبقاع.

ولفتت اللجنة إلى أنه "أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في بيان أنه منذ 4 تشرين الأول من هذا العام يُقتل طفل واحد على الأقل كل يوم ويُصاب 10 آخرون وأن آلاف الأطفال الآخرين الذين نجوا من القصف المستمر يعانون من ضيف نفس حاد بسبب تصاعد العنف والفوضى من حولهم".

وبحسب التقرير، فإنه من تاريخ 23 أيلول لغاية 31 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 359805 مواطن سوري و 175215 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.

 
 

وتقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود. تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.

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