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بو حبيب جدد التزام لبنان الكامل بتطبيق الـ"1701"

1
NOVEMBER
2024
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب، قائد بعثة قوات "اليونيفيل" العاملة في لبنان، اللواء أرولدو لاثارو، حيث جرى البحث في وضع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتهديدات التي تواجهها، والتي تعيق أداء مهامها.

وخلال اللقاء، جدد بو حبيب إدانته لأي اعتداء على عناصر اليونيفيل، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على سلامة وأمن أفرادها ومقراتها.

وأبرز أهمية دور هذه القوات في حفظ السلم والأمن في المنطقة، مشددًا على "التزام لبنان بتسهيل مهمة اليونيفيل ودعمها في تنفيذ ولايتها كما نص عليه قرار تأسيسها من قبل مجلس الأمن".

كما أكد بو حبيب التزام لبنان الكامل بقرار 1701، داعيًا إلى "تطبيقه بشكل شامل ومتوازن، بما يسهم في إعادة الهدوء إلى الحدود الجنوبية ويضمن استقرارًا مستدامًا للجميع".


عقب ذلك، استقبل بو حبيب السفيرة الأميركية ليزا جونسون، حيث تم التداول في مستجدات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، بالإضافة إلى ثوابت الموقف اللبناني، وتناول اللقاء آخر المساعي التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، في إطار الجهود الدولية لإنهاء التوترات القائمة في المنطقة.

وتمثل هذه اللقاءات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين لبنان والمجتمع الدولي، وتأكيد التزام لبنان بالسلام والأمن في ظل الظروف الراهنة.

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