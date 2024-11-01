المحافظ خضر في نداء الى اهالي شرقي بعلبك وسائر المناطق: نقوم بكل ما يلزم لتوفير المساعدة لأهلنا الصامدين

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كتب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر: الى أهلنا في شرقي بعلبك وسائر المناطق التي لم يصلها أي مساعدات بعد،

ان المساعدات الشحيحة التي حصلنا عليها لمحافظة بعلبك الهرمل منذ بداية العدوان كانت مخصصة حصراً من قبل الحكومة لمراكز الإيواء.

نقوم بكل ما يلزم بالتعاون مع نواب ووزراء بعلبك الهرمل لتوفير المساعدة لأهلنا الصامدين في بيوتهم بأسرع وقت ممكن، ولا سيما ان توصيات صدرت خلال اجتماعنا اليوم بهذا الإتجاه، خاصة بعد ضم ملف المساعدات في بعلبك الهرمل لمجلس الجنوب".

وأوضح خضر: علماً انني اجتمعت مع معالي وزير الشؤون الإجتماعية منذ أيام د. هيكتور حجار بمبادرة منه من أجل دعم الصامدين في منازلهم.

نقوم بكل ما نستطيع رغم ضعف الإمكانيات من اجل التخفيف عن آلامكم والوقوف الى جابكم بظل هذه الظروف المأساوية