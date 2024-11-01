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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

وحدهم المقاومون يرسمون معالم المشهد المقبل في ظل ملحمة اسطورية تخاض على الحدود، حيث تحولت اطراف بلدة الخيام الى «مقبرة» لجنود الاحتلال في معارك من مسافة «صفر»، حيث تعرضت القوات المتسللة الى 12 عملية استهداف ادت الى احتراق العديد من دبابات الميركافا وقتل وجرح العشرات من الضباط والجنود، فيما لا تزال وحدة الصواريخ والمسيرات فاعلة جدا، وقد تسببت بالامس بخسائر فادحة في المطلة وحيفا، حيث تجاوز عدد القتلى ال9، وهو ما وصفته وسائل الاعلام باليوم «القاسي في الشمال» ووصفت الهجمات الصاروخية بالفتاكة.