الخيام «مقبرة» الغزاة

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

استمر التصعيد الاسرائيلي متنقلا بين الجنوب والبقاع على وقع انذارات بالاخلاء سيما في قرى بعلبك، بينما استُهدفت مجددا سيارة في عاريا، واللافت ايضا التغول في استهداف القطاع الصحي والعاملين فيه، حيث اوقعت الغارات 4 شهداء والعديد من الجرحى.

في هذا الوقت، لا تزال المواجهة على اشدها في اطراف بلدة الخيام حيث استهدف حزب الله 12 مرة تجمعات لجنود الاحتلال في وطى البلدة ومحيطها وجنوبها وغربها وقرب المعتقل. وخاض المقاومون اشتباكات من المسافة صفر مع قوات الاحتلال داخل الأحياء الشرقية قرب معتقل الخيام، وامتدت الاشتباكات إلى معصرة الزيتون في الحي الشرقي، وقد تم رصد إصابات مؤكّدة في صفوف قوات الاحتلال، بالقرب من المعتقل وعند المدخل الغربي لمنطقة الشاليهات، وشوهد جنود الاحتلال يلملمون قتلاهم وجرحاهم قرب المعتقل وتراجع إلى معصرة الزيتون بعد فشل هجومه.

وقد اجبر المقاومون الاحتلال على عدم استخدام آلياته في اقتحاماته خوفاً من الصواريخ المضادة للدروع. علما ان المقاومة دمّرت حتى مساء امس 42 دبابة «ميركافا» إسرائيلية خلال الاشتباكات البرية.