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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

كشف مسؤولون لـ»نيويورك تايمز» ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتظر الفائز في انتخابات أميركا قبل المضي في مسار تفاوضي.

كما ذكرت قناة «سي أن أن» الاميركية: المسؤولون الأميركيون يشكّكون في إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل الانتخابات الرئاسية.

ونقلت عن مصادر قولها: أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، فإن التوقعات بأن الجهود النهائية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان سوف تتكلل بالنجاح أصبحت ضئيلة.



وأشارت المعلومات الى ان «منسوب التفاؤل بوقف إطلاق نار خلال ساعات أو أيام انخفض بعد زيارة الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين إلى إسرائيل، والتعويل بات على مساع ديبلوماسية مستمرة قد تتبلور لاحقا».