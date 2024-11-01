عناوين الصحف ليوم الجمعة 1 تشرين الثاني 2025

الأخبار: نتنياهو للعالم: لن أوقف الحرب
المقاومة تمنع العدو من التقدّم وتكثّف استهداف العمق
البناء: هوكشتاين يسقط نبوءة ميقاتي التفاوضية ويعود من تل أبيب إلى واشنطن بدل بيروت المقاومة: 995 قتيلاً وجريحاً في شهر العملية البرية… والخيام تستعيد أمجاد 2006 عفيف: المعركة على الرأي العام… يملكون مناورات التفاوض ونملك وقائع الميدان
اللواء: نتنياهو يفاوض الوفد الأميركي على «تسوية إذعان».. وتضارب مقصود حول النتائج
هوكشتاين غادر إلى واشنطن.. وجرائم حرب الاحتلال تشمل المؤسسات الصحية والبنايات والطرق البرية
النهار: تصعيد إسرائيلي وتجدُّد الغارات على الضاحية بعد "فشل" الاتفاق... "النهار" في تغطية متواصلة
الديار: نتانياهو يجهض المناورة الأميركية ومخاوف من تصعيد خطر
قلق اوروبي من استهداف اسرائيلي محتمل للمرافق الحيوية؟!
صواريخ «فتاكة» على حيفا والمطلة... والخيام «مقبرة» الغزاة
الجمهورية: نتنياهو يحبط مهمة المبعوثين
بين لبنان وإسرائيل حساب طويل
l'orient le jour: Plus de dix frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth et une autre dans le caza d'Aley pendant la nuit
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يسكب «ماء بارداً» على المتحمسين لوقف إطلاق النار في لبنان أو غزة
قال: «مع كل الاحترام للأرقام 1701 و1556 فإن ما سيكون هو كيف نفرض الأمن في الميدان»
الأنباء الكويتية: حذر لبناني لما يروج عن اتفاق لوقف إطلاق النار يسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية
إسرائيل تضغط بـ «الديموغرافيا» ولبنان يُعوّل على استعادة قرار السلم والحرب المسلوب