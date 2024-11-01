عناوين الصحف ليوم الجمعة 1 تشرين الثاني 2025

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الأخبار: نتنياهو للعالم: لن أوقف الحرب

المقاومة تمنع العدو من التقدّم وتكثّف استهداف العمق



البناء: هوكشتاين يسقط نبوءة ميقاتي التفاوضية ويعود من تل أبيب إلى واشنطن بدل بيروت المقاومة: 995 قتيلاً وجريحاً في شهر العملية البرية… والخيام تستعيد أمجاد 2006 عفيف: المعركة على الرأي العام… يملكون مناورات التفاوض ونملك وقائع الميدان

اللواء: نتنياهو يفاوض الوفد الأميركي على «تسوية إذعان».. وتضارب مقصود حول النتائج

هوكشتاين غادر إلى واشنطن.. وجرائم حرب الاحتلال تشمل المؤسسات الصحية والبنايات والطرق البرية

النهار: تصعيد إسرائيلي وتجدُّد الغارات على الضاحية بعد "فشل" الاتفاق... "النهار" في تغطية متواصلة

الديار: نتانياهو يجهض المناورة الأميركية ومخاوف من تصعيد خطر

قلق اوروبي من استهداف اسرائيلي محتمل للمرافق الحيوية؟!

صواريخ «فتاكة» على حيفا والمطلة... والخيام «مقبرة» الغزاة

الجمهورية: نتنياهو يحبط مهمة المبعوثين

بين لبنان وإسرائيل حساب طويل

l'orient le jour: Plus de dix frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth et une autre dans le caza d'Aley pendant la nuit

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يسكب «ماء بارداً» على المتحمسين لوقف إطلاق النار في لبنان أو غزة

قال: «مع كل الاحترام للأرقام 1701 و1556 فإن ما سيكون هو كيف نفرض الأمن في الميدان»

الأنباء الكويتية: حذر لبناني لما يروج عن اتفاق لوقف إطلاق النار يسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية

إسرائيل تضغط بـ «الديموغرافيا» ولبنان يُعوّل على استعادة قرار السلم والحرب المسلوب