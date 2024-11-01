غارات إسرائيلية مكثفة فجرا على ضاحية بيروت الجنوبية وموجة نزوح كبيرة للسكان

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روسيا اليوم: أفاد مراسلنا اليوم الجمعة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجرا غارات مكثفة على عدة مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية، في وقت شهدت منطقة برج البراجنة موجة نزوح كبيرة للسكان.



ولفت المراسل إلى أن المناطق التي تم استهدافها فجر هذا اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت شملت: حارة حريك، برج البراجنة، تحويطة الغدير، والغبيري.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر⁩ تحذيرا عاجلا إلى "جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المناطق التالية: حارة حريك، ‏تحويطة الغدير، برج البراحنة، الغبيري"، بضرورة مغادرة منازلهم قبيل أقل من ساعة على الغارات.