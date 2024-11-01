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أسرار الصحف ليوم الجمعة 1 تشرين الثاني 2025

1
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر سياسي لبناني إن شخصية لبنانية بارزة تلقت اتصالاً من السفيرة الأميركية في بيروت نقلت خلاله رسالة من المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين يقول فيها إن ما بين يديه من رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بعيد جداً عن ما اتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه كأساس للتوصل الى اتفاق، ولذلك لن يأتي إلى بيروت. وتلقت السفيرة بعد ساعة اتصالاً من الشخصية اللبنانية تقول إن الخير في ما فعل، دون أن يوضح ما إذا كان الجواب من الرئيس بري؟

 

كواليس

يقول خبير عسكري إن الاستهدافات المتكرّرة على منطقة صور والتي امتدّت الى مخيم الرشيدية ومنطقة الحوش بصورة مكثفة أصبحت عملاً عسكرياً لا صندوق بريد سياسي، خصوصاً أن ما يجري في كل منطقة الناقورة والظهيرة وشمع المطلة على سهل صور وبلدات الشعيتية وزبقين وقانا كلها إشارات لاحتمال أن تكون الجبهة التي تلي جبهة الخيام هي اندفاعة كبيرة باتجاه الساحل، خصوصاً مع معلومات عن التبديل الذي جرى بين الفرقة 146 والفرقة 36.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
لاحت في الافق العملي، بوادر صعوبات أمام المصارف المراسلة في التحويلات المالية المصرفية إلى لبنان بعد وصفه على اللائحة الرمادية..


غمز
تزايدت بعض الحساسيات في شوارع العاصمة على خلفية تجاوزات تعميد إلى الواجهة بشكاوى أزمنة ، ظن كثيرون إنها باتت من الماضي.


همس
لاحظت مصادر دبلوماسية لبنانية تعارضاً واضحاً في التصريحات العائدة للمسؤولين الاميركيين في ما مضى الجولة الحالية من المحادثات حول لبنان وغزة

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